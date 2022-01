Griekse zeilcoach aangeklaagd vanwege seksueel misbruik

In Athene is een rechtszaak begonnen tegen een zeilcoach die ervan wordt beschuldigd een 11-jarige leerling seksueel te hebben misbruikt. De nu 22-jarige vrouw besloot de zaak aan te spannen na contact met topzeilster Sofia Bekatorou. Zij onthulde ongeveer een jaar geleden dat ze in 1998 werd misbruikt door een hoge functionaris bij de Griekse zeilbond.

De onthullingen van Bekatorou, de Olympisch kampioen van 2004 in de 470-klasse, leidde tot veel opschudding en het ontstaan van een MeToo-beweging in de Griekse sportwereld. Sindsdien hebben veel meer vrouwen in alle geledingen van de samenleving vergelijkbare ervaringen openbaar gemaakt. Dit is de eerste rechtszaak.

Strengere straffen

Bekatorou bracht, na toestemming van de 22-jarige vrouw, de zaak onder de aandacht van een openbaar aanklager die een onderzoek was begonnen naar seksueel misbruik door sportofficials. Het slachtoffer zegt dat haar zeilleraar, toen ze 11 jaar was, haar meerdere malen seksueel misbruikte en ook psychologisch geweld gebruikte zodat ze het niet aan haar ouders durfde te vertellen. De 38-jarige verdachte spreekt alle beschuldigingen tegen.

De Griekse overheid heeft intussen strengere straffen ingevoerd voor seksueel misbruik, en de verjaring van misbruik tegen minderjarigen verlengd. Ook kunnen slachtoffers nu terecht bij een website en hulplijn.