Onderzoek Duits misbruiknetwerk klaar: ook twee Nederlandse verdachten

Tien mannen zijn tot nu toe veroordeeld, onder wie de 43-jarige hoofdverdachte. Hij kreeg in oktober 2020 12 jaar cel en tbs. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar de meeste verdachten en slachtoffers vandaan komen, zitten zeven verdachten vast in afwachting van hun proces.

Baby van 3 maanden

Van de bevrijde slachtoffers waren er 64 in Duitsland en een in Oostenrijk. Het ging vaak om jonge kinderen, onder wie een baby van drie maanden oud. Volgens de politie was het hoofddoel van het onderzoeksteam om de slachtoffers zo snel mogelijk te redden.

Het onderzoek was voor de betrokken politiemensen psychologisch buitengewoon zwaar, zei de politiechef van Keulen, Uwe Jakob, op de afsluitende persconferentie. "Alleen al het geschreeuw van de kinderen op de video's... niet iedereen kan dat verdragen."

Van de ongeveer 350 leden van het onderzoeksteam hebben drie zich langdurig ziekgemeld, "vanwege de vreselijke dingen die ze moesten aanzien".