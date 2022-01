Amerikaanse rechter opent weg naar civiele misbruikzaak tegen prins Andrew

De rechtbank in New York heeft de weg vrijgemaakt voor een civiele zaak tegen de Britse prins Andrew. De rechter oordeelde dat de Amerikaanse Virginia Giuffre, die Andrew beschuldigt van misbruik, een zaak heeft. De 38-jarige Giuffre zegt dat de prins haar in 2001, toen ze 17 jaar oud was, drie keer seksueel heeft misbruikt.

Dat misbruik zou hebben plaatsgevonden in woningen van de steenrijke zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 dood werd gevonden in een gevangeniscel in New York. Epstein en diens rechterhand Ghislaine Maxwell zouden haar hebben opgedragen om seks te hebben met prins Andrew.

De raadslieden van de prins voerden eerder aan dat Giuffre niet in de VS woont maar in Australië, waardoor haar aanklacht niet rechtsgeldig zou zijn. Ook had ze eerder al een deal gesloten met Epstein. Ze kreeg in 2009 een half miljoen dollar om haar mond te houden over het misbruik.