NAVO-topman: gesprek met Russen was moeizaam, maar nuttig

Het gesprek tussen de NAVO en Rusland over de spanning rond Oekraïne was volgens NAVO-topman Stoltenberg moeizaam, maar ook nuttig. "Er zijn grote verschillen tussen de NAVO-bondgenoten en Rusland en die zijn moeilijk te overbruggen", zei hij na het overleg. Volgens hem was het al winst dat beide partijen aan de onderhandelingstafel zaten.

Volgens Stoltenberg hebben de NAVO en Rusland afgesproken om vaker te spreken over de militaire spanningen rond Oekraïne. Maar Rusland was niet bereid om concrete data vast te leggen, zei de secretaris-generaal van de NAVO op een persconferentie.

Stoltenberg omschreef het overleg in Brussel als een open discussie over een breed scala aan onderwerpen.

Russische troepenmacht

Rusland heeft zo'n honderdduizend militairen bij de grens met Oekraïne gestationeerd en de NAVO wil dat zij zich terugtrekken. Inzet van Rusland is dat de NAVO zich terugtrekt uit alle landen die tijdens de Koude Oorlog onder de Russische invloedssfeer vielen. Ook eisen de Russen de garantie dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO.

Inhoudelijk lijken beide partijen elkaar niet of nauwelijks genaderd te zijn. Stoltenberg herhaalde dat Rusland niets te zeggen heeft over een eventueel NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. De Russische beschuldiging dat uitbreiding van de NAVO een daad van agressie is, noemde hij "absoluut onwaar".

Vanuit Rusland zijn nog geen mededelingen gedaan over de uitkomst van het gesprek met de NAVO van vandaag.