Groningse gemeenten: negeer subsidiestop, rijk moet betalen

Volgens de gemeenten is de oproep "een duidelijk signaal aan het nieuwe kabinet". "Al meerdere keren hebben regionale bestuurders er bij het Rijk op aangedrongen geen plafond meer in te stellen voor de subsidie", melden de gemeenten in een verklaring. "Daar is tot nu toe geen gehoor aan gegeven."

Volgens de lokale overheden moet het kabinet "even door de zure appel heen bijten". "Het ophogen van het subsidiebudget is een eerste stap in het terugwinnen van het vertrouwen van veel Groningers."

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw zei gisteren op de dag van zijn beëdiging dat hij wil zoeken naar mogelijkheden om het resterende benodigde geld op tafel te krijgen voor de mensen die er ook recht op hebben. "Als het plafond inderdaad overschreden wordt, gaan we daar serieus naar kijken", zei hij.

Waardedalingsgebied

De 10.000 euro subsidie is bedoeld voor de pakweg 53.000 huishoudens in het 'waardedalingsgebied' in Groningen (en een deel van Drenthe). Ze kunnen dit geld gebruiken voor het verduurzamen van hun woning, of om het huis op andere manieren op te knappen.

Voorwaarde is dat de huizen minstens 6 jaar oud zijn, en geen deel uitmaken van het 'versterkingsprogramma' van de Nationaal Coördinator Groningen. Aan dat laatste programma doen nu zo'n 26.000 huiseigenaren mee, die het meeste risico lopen als gevolg van de gaswinning.