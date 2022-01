Werkgevers roepen op tot openen samenleving: 'Lockdown niet meer te doen'

Het beleid moet er volledig op gericht worden om aanstaande zaterdag de economie weer te openen. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. "Voor ondernemers is de lockdown niet meer te doen, voor de hele samenleving niet en alle andere landen in Europa zijn ook grotendeels open", zeggen de organisaties.

Begin december was de lockdown volgens de werkgeversorganisaties waarschijnlijk onontkoombaar, "maar inmiddels weten we meer van omikron en wijkt Nederland in Europa qua beleid steeds sterker af van alle andere EU-lidstaten." De werkgeversorganisaties wijzen er ook op dat de groep oudere kwetsbare Nederlanders inmiddels in grote mate een boosterprik heeft gehad, wat het risico op ernstige ziekte en ziekenhuisopname flink verlaagt.

De huidige lockdown geldt tot en met vrijdag, dus het kabinet zal snel een beslissing moeten nemen over wat er verder moet gebeuren. Morgen komt het Outbreak Management Team weer bij elkaar voor een nieuw advies. Vandaag zijn de meest betrokken ministers over de ontwikkelingen rond corona bijgepraat door RIVM-directeur Van Dissel.

Een van de lessen daaruit is dat er in andere Europese landen veel ziekenhuisopnames zijn, zegt de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, dan is het aantal mensen dat opgenomen wordt in een ziekenhuis ontzettend hoog en dat leidt echt tot een ontwrichting. Dat moeten we in Nederland voorkomen." Kuipers verwacht dat ook in Nederland het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd gaat stijgen.

Maar of het hoge aantal besmettingen ook leidt tot veel meer mensen op de IC, laat Kuipers onbesproken. Uit data uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk kwam naar voren dat opname op de IC bij omikron minder vaak nodig is. De capaciteit op die IC is in Nederland wel lager dan in landen om ons heen.

Quarantaineregels

Een andere oproep van de werkgevers is het aanpassen van de quarantaineregels. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat veel mensen onnodig thuiszitten en zeggen dat veel bedrijven en instellingen daardoor in de problemen komen.

De ondernemersorganisaties zien de oplossing in het meewegen van de boosterprik. Als het aan hen ligt hoeft een werknemer met zo'n vaccinatie, geen klachten én een negatieve test, niet langer in quarantaine als er contact was met een besmet persoon.

Het OMT neemt volgens Ernst Kuipers ook de quarantaineregels mee in hun advies. Op aanpassing wil de minister nog niet vooruitlopen.

Nadat Kuipers gister officieel Hugo de Jonge opvolgde zei hij wel dat het anders moet. "Corona gaat niet meer weg. Dat betekent dat we voor de komende periode moeten zoeken naar een manier om dit op de lange termijn een plek te geven. Dat is niet alleen iets voor de volksgezondheid. Dat is iets wat met de maatschappij als geheel moeten doen."