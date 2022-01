Succescoach Koenen vertrekt na dit seizoen bij volleybaldames Sliedrecht Sport

Vera Koenen vertrekt na dit seizoen als coach van de volleybaldames van Sliedrecht Sport. Met twee landstitels, twee bekers en vier supercups haalde Koenen in vier jaar tijd acht prijzen binnen, waarmee ze de meest succesvolle coach is die Sliedrecht Sport ooit gehad heeft, schrijft regionale omroep Rijnmond.

Op de website van de Sliedrecht Sport is te lezen dat de club en Koenen samen tot de conclusie zijn gekomen dat beide partijen toe zijn aan iets nieuws. "Ze heeft met haar team vrijwel alles gewonnen wat er te winnen was", schrijft voorzitter Cees Boer. "Het was voor ons een voorrecht en een genoegen om met de altijd gedreven Vera te kunnen werken en haar voor onze groep te hebben staan. We danken haar als coach en mens voor deze prachtige blauwwitte jaren."

Ook Koenen roemt de club waar ze afgelopen jaren succesvol coach was. "Sliedrecht Sport zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Na vier prachtige jaren gaan we ieder ons eigen weg. Dat is goed want na vier jaar ligt verzadiging op de loer. Ik ben als trainer gegroeid en heb met vier unieke selecties gewerkt."

Op koers voor derde landstitel

Koenen, zelf 298-voudig international, hoopt in de volleybalwereld actief te blijven. "Ik ben benieuwd wat er in de toekomst op mijn pad komt. Tot die tijd maken we er een fantastische eindsprint van."

Voorlopig liggen Koenen en Sliedrecht Sport op koers voor een derde gezamenlijke landstitel en dus negende prijs. Na dertien wedstrijden staat Sliedrecht bovenaan in de eredivisie, met vier punten voorsprong op concurrent Apollo 8.