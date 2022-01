Wekdienst 11/1: Doorrekening coalitieakkoord • Jongeren mogen langer buiten sporten bij vereniging

En dan nog even dit:

Buschauffeurs van vervoersbedrijf Keolis kunnen een thermobroek krijgen, vanwege de aanhoudende problemen met de verwarming in sommige elektrische bussen. Dat blijkt uit een interne mail van Keolis, die in handen is van RTV Oost.

Er wordt ook gewerkt aan een langetermijnoplossing, maar die laat nog even op zich wachten.

"Denk nou niet meteen dat dit een zoethoudertje is, maar zie het als een warmhoudertje voor de koudere dagen die vast nog wel komen, de kou is immers nog niet uit de lucht", schrijft concessiemanager Martin Bos in de brief.