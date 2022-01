Stormloop voor subsidie in aardbevingsgebied; plafond naar verwachting bereikt

Het plafond voor de aanvragen van een subsidie van 10.000 euro per huishouden in het aardbevingsgebied wordt naar verwachting vanavond al bereikt, voorspelt samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het was sinds vanochtend 9.00 uur mogelijk om (digitaal) in de wachtrij te staan voor de aanvragen; het liep de hele dag storm.

SNN voorspelde die stormloop gisteren al, maar de aanvragen liepen nog sneller dan verwacht. Het is mogelijk dat een aantal mensen achter het net vist. Voor de subsidie is een budget van ruim 220 miljoen euro: dat betekent dus dat ruim 22.000 huishoudens 10.000 euro kunnen krijgen.

Als het plafond voor vannacht wordt bereikt, is het vanaf 00.00 uur niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen, zegt SNN.

De subsidie is bedoeld om de kwaliteit van de woningen in het aardbevingsgebied te verbeteren. De aanvragers kunnen het geld gebruiken om achterstallig onderhoud te verrichten, de woning te verduurzamen of te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld ook het aanschaffen van zonnepanelen of het verbouwen van de badkamer zijn.

Niet iedereen met aardbevingsschade kan aanspraak maken op deze subsidie. Voorwaarde is dat het huis niet valt onder het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen en dat het in het aangewezen postcodegebied staat. Ook 123 Drentse huishoudens vallen in het postcodegebied.

'Kijken of meer geld nodig is'

Staatssecretaris Vijlbrief voor Mijnbouw en Groningen wil kijken of er meer geld nodig is voor de subsidieregeling. "Er is een budget en dat kan uitgeput raken", zei de kersverse staatssecretaris na de eerste ministerraad van Rutte IV. "Wat ik wel kan doen is dat ik er eens goed naar kijk of ik daar nog iets aan kan doen, als het budget dreigt overschreden te worden."

Volgens Vijlbrief is het niet zo gek dat er een plafond is. "Het geld moet ook opgebracht worden. Maar ik ga ervoor staan. Ik ga ze helpen, laat dat een goed teken voor de Groningers zijn."

De staatssecretaris zei verder dat hij met zijn Duitse ambtsgenoot gaat overleggen over de levering van Gronings gas aan Duitsland. Nederland is dat contractueel verplicht, maar het betekent wel dat de gaskraan in Groningen voorlopig alleen maar verder opengaat in plaats van dicht. Vijlbrief wil tot april de tijd nemen om met een oplossing te komen.