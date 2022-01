Ruttes vierde kabinet vangt op dag 1 het tijdsbeeld

Na de langste formatie ooit en bijna een jaar na de val van het vorige kabinet is vandaag Rutte-IV aangetreden. Voor de 29 bewindspersonen was het een drukke dag met vooral ceremonieel, maar hier en daar ook al wat inhoud.

Het begon vanochtend met het gewichtigste gedeelte: de beëdiging door de koning. De bewindspersonen stonden tegenover het staatshoofd. Om de beurt kwamen ze naar voren om het "zo waarlijk helpe mij God almachtig" uit te spreken of het "dat verklaar en beloof ik".

Eén staatssecretaris, de Friese Aukje de Vries koos, ervoor om de tweede landstaal te gebruiken: "Dat ferklearje en ûnthjit ik". Een andere uitzondering was de nieuwe minister van Financiën Sigrid Kaag, die vanwege een coronabesmetting per tv-scherm in het paleis aanwezig was.

Na de beëdigingen was het tijd voor de ministers (minus Kaag) om op de foto te gaan met de koning. De traditionele bordesfoto is meer dan ooit een bewaarexemplaar vanwege het tijdsbeeld dat erin is gevangen. Omwille van de coronaregels stonden de ministers namelijk niet naast elkaar, maar ruim verspreid over de paleistrappen.

Een klewang, een koffertje dat door een tv heen wordt 'gebeamd' en andere opvallende momenten vandaag: