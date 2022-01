Boeren protesteren bij hoorzitting Farmers Defence Force en Overijssel

Zo'n honderd boeren hebben vanmiddag geprotesteerd bij de IJsselhallen in Zwolle. Daar was een hoorzitting tussen boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) en de provincie Overijssel.

Ze kwamen met hun trekkers naar de locatie en toeterden. FDF had de aanhang opgeroepen om te komen. Vanwege corona kon lang niet iedereen erbij zijn. Er was ook geen mogelijkheid om de zitting online te volgen. De boeren waren daar boos over.

De provincie Overijssel en FDF stonden tegenover elkaar omdat ze het niet eens zijn over de zogeheten Natuurbeschermingswetvergunning.

Oneens over vergunning

De boeren moeten zo'n vergunning hebben, maar het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte heeft er geen. Dat is niet eerlijk, vindt FDF. Alleen als er maandelijks minder dan zeven vrachtwagens komen laden of lossen, is geen vergunning nodig, heeft de jurist van de boeren uitgezocht.

"Het is duidelijk dat er veel meer vrachtwagens af en aan rijden", zegt FDF. De groep vroeg de provincie daarom te handhaven op het ontbreken van een vergunning. De provincie wees dat verzoek af omdat de boeren geen belanghebbenden zijn.

Boeren waren het daar niet mee eens en daarom was er vandaag een hoorzitting. Over vier weken wordt duidelijk of de provincie wel of niet moet gaan handhaven.

Een boer drong binnen

Volgens RTV Oost probeerden sommige boeren de IJsselhallen binnen te dringen. Een van hen lukte dat. De zitting zou korte tijd stil hebben gelegen. De boer ging vrij snel na het binnendringen weer naar buiten.

Het gesprek tussen Farmers Defence Force en de provincie was eigenlijk in het provinciehuis, maar werd vanwege het aangekondigde protest verplaatst.