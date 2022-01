Podcast De Dag: de bordesfoto, meer dan een ritueel

De ministers van het kabinet-Rutte zijn vanochtend op de trappen van Paleis Noordeinde verschenen voor de bordesfoto. Ze zijn op de gevoelige plaat gezet, de foto is klaar en kan de geschiedenisboeken in. Maar het fotomoment is méér dan een formaliteit, zegt oud-minister Sybilla Dekker in podcast De Dag. Zij stond in 2003 op de trappen van Huis ten Bosch voor de foto van het kabinet-Balkenende II en vertelt welke betekenis de ceremonie voor haar had en hoe haar leven daarna veranderde.

Parlementair historicus Alexander van Kessel, verbonden aan de Radboud Universiteit, vertelt wat we van al die historische bordesfoto's kunnen aflezen en welke ontwikkeling ze laten zien.

