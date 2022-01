Koel begin Oekraïnegesprekken tussen Rusland en VS in Genève

Na de verkennende gesprekken van vandaag wordt er later deze week verder gepraat. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg ontvangt Rjabkov woensdag in Brussel, later is er ook nog een sessie in Wenen.

In Brussel is een delegatie van Oekraïne te gast bij de NAVO-commissie die zich met dat land bezighoudt. Stoltenberg temperde voorafgaand aan die bijeenkomst de verwachtingen van de diplomatieke inspanningen de komende tijd, al sprak hij van "een belangrijke week voor de veiligheid in Europa".

"We kunnen niet verwachten dat met de ontmoeting in Genève alle problemen zijn opgelost", zei Stoltenberg. Bij beide partijen ziet hij de wil om verder te komen en een gewapend conflict te vermijden, maar een besluit over de toetreding van Oekraïne tot de NAVO ligt bij dat land en de dertig lidstaten, benadrukte Stoltenberg. "Niemand anders heeft daarover iets te zeggen."