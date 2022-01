Kan een topoverleg de 'zorgelijkste crisis sinds de Koude Oorlog' oplossen?

Wat zijn de eisen van de verschillende partijen?

Rusland ziet invloed in Oekraïne als belangrijk doel, maar wellicht nog belangrijker is de NAVO een halt toeroepen. Die organisatie is in 1949 opgericht om een westers front te vormen tegen de Sovjet-Unie. De Russische president Poetin ziet de NAVO en vooral potentiële uitbreiding daarvan richting het oosten als existentiële bedreiging.

De NAVO beschouwt Ruslands militaire interventies in omringende landen, en met name de verovering van de Krim op Oekraïne in 2014, juist als bewijs dat militaire samenwerking ook na de Koude Oorlog nog nodig is als verdediging tegen Rusland. Na 2014 werden er daarom wapens en NAVO-militairen gestationeerd in de Baltische staten en Polen.

Waar Rusland het eerder als onacceptabel beschouwde dat er NAVO-aanwezigheid zou zijn in niet-lidstaat Oekraïne, zijn de eisen de laatste maanden uitgebreid. Rusland wil nu dat de NAVO ook geen militairen meer stationeert in alle landen die na 1997 lid zijn geworden. Dat komt neer op alle Baltische, Oost-Europese en Balkanleden van de NAVO. Ook moet de NAVO toezeggen dat Oekraïne en andere ex-Sovjetstaten nooit lid zullen worden van de NAVO.

Bekijk ook deze video over de troepenopbouw van Rusland aan de grens met Oekraïne: