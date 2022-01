Kabinet-Rutte IV - met negentien ministers op Paleis Noordeinde, en één thuis - beëdigd

In Den Haag zijn op Paleis Noordeinde de nieuwe ministers en staatssecretarissen van het vierde kabinet-Rutte beëdigd. Eén nieuwe minister kon niet fysiek aanwezig zijn: Sigrid Kaag (Financiën en vicepremier) heeft corona en zit daarom in isolatie. Zij is via een videoverbinding beëdigd.

De beëdiging vond plaats in de Grote Balzaal van Noordeinde. Daar is voor gekozen omdat het bordes van dat paleis groter is dan dat van Paleis Huis ten Bosch. Rutte IV telt twintig ministers en die moeten, samen met de koning, vanwege corona anderhalve meter afstand houden.

De ministers stonden bij de beëdiging tegenover het staatshoofd. Daarna gingen ze een voor een naar voren om "zo waarlijk helpe mij God almachtig" te zeggen of "dat verklaar en beloof ik". Ze mogen antwoorden ook in het Fries, de tweede landstaal. De nieuwe staatssecretaris voor Toeslagen en Douane, Aukje de Vries, deed dat.