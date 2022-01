Trein botst op vliegtuig, piloot ternauwernood gered

Volgens de politie verloor zijn vliegtuigje kort na het opstijgen plots vermogen, waardoor het op het spoor neerstortte. Daarbij raakte de piloot gewond en kon hij niet meer op eigen kracht het toestel verlaten.

De gewonde piloot, een man van in de 70, is met snijwonden en blauwe plekken opgenomen in het ziekenhuis, maar maakt het verder goed. In de trein raakte niemand gewond door de aanrijding.

De leiding van het politiekorps van Los Angeles prees de moed van de agenten. "Hun heldhaftigheid en snelle handelen hebben het leven van de piloot gered."