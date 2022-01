VN-gezant blijft bij kritiek op Nederlandse politie: 'Oprecht bang voor geweldescalatie'

De Haagse politie noemde het "teleurstellend" dat Melzer "stellige uitspraken doet op basis van enkele beelden". Politievakbond ACP zei dat de VN-rapporteur "alle feiten en omstandigheden in de juiste context" moet zien. Politiebonden dienen daarom een klacht in tegen Melzer bij de Verenigde Naties.

Melzer zegt op basis van deze video te kunnen concluderen dat het geen uitzondering is, maar een "systeemfout". "Hier gebeurde iets crimineels, maar andere agenten grepen niet in. Ze stonden erbij en keken ernaar."

In zijn bekritiseerde tweet riep Melzer op tot vervolging van de agenten. Dat gebeurt echter al: vorige maand maakte het Openbaar Ministerie bekend de twee te vervolgen. Dat had de VN'er gemist, geeft hij toe. Daarmee is de kous voor hem niet af: "De vervolging gebeurde omdat het buitenproportionele geweld zo zichtbaar was en pas na publieke commotie. Maar de agenten die erbij stonden en niet ingrepen, worden niet vervolgd."

Zorgen om geweldsspiraal

De VN-rapporteur zegt zich grote zorgen te maken over de ontwikkelingen rond coronaprotesten van de afgelopen twee jaar. Volgens Melzer wordt een deel van de bevolking veronachtzaamd, door protesten hard neer te slaan. "Ik ben zeker geen coronascepticus, maar coronademonstranten hebben het recht om te demonstreren en het recht op lichamelijke integriteit."

Daarom is het volgens hem zorgwekkend dat bijvoorbeeld de Franse president Macron het leven van ongevaccineerden zegt zuur te willen maken. "Zoiets zie je in een vroeg stadium van een burgeroorlog. Als je een bevolkingsgroep wegzet als paria of 'mindere' burgers, kun je ze ook makkelijker met geweld aanpakken. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Daarom trek ik nu zo hard aan de bel."

Melzer vreest tegelijkertijd dat groepen mensen radicaliseren. "Als je een deel van je bevolking als vijand gaat zien, zullen zij op ten duur terugslaan. Zij zullen zich organiseren, wellicht bewapenen en zo een gevaar vormen. Daar ben ik bang voor, daarom sla ik alarm."

Focus op Nederland

De tweets van vorige week leidden tot een storm aan kritiek, maar daar is Melzer naar eigen zeggen aan gewend. Zo wordt hij gewezen op het grootschalige en dodelijke politiegeweld in landen als Wit-Rusland, Kazachstan of Syrië. "Dat bekritiseer ik natuurlijk ook, maar ik heb slechts beperkte middelen. Daarom kies ik ervoor te focussen op landen waar ik een verschil kan maken."