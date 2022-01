Medeoprichter van festival Woodstock Michael Lang overleden

De medeoprichter van het Amerikaanse muziekfestival Woodstock, Michael Lang, is gisteravond in New York overleden op 77-jarige leeftijd. Hij overleed in een ziekenhuis aan een vorm van lymfklierkanker, bevestigt een vriend aan muziektijdschrift Rolling Stone.

In 1969 organiseerde Lang op 24-jarige leeftijd samen met drie anderen het bekendste popfestival uit de wereldgeschiedenis. Het werd gehouden op een weiland in de staat New York, en werd gepromoot als "drie dagen van vrede en muziek". Ruim 400.000 mensen kwamen erop af. Grote namen als Jimi Hendrix, The Who, Santana en Creedence Clearwater Revival traden op.

De bands waren allemaal deel van de "tegencultuur" destijds, zei Lang drie jaar geleden in een interview met tijdschrift Pollstar. Het festival ging volgens hem niet alleen maar over entertainment. "Het ging meer over sociale kwesties. Woodstock was een omgeving waar mensen zichzelf konden uiten. Het was waarschijnlijk de vreedzaamste gebeurtenis in zijn soort in de geschiedenis. Dat kwam door de verwachtingen en wat de mensen daar wilden creëren."

'Het was een ramp'

Het beeld van het festival als een vreedzaam hippieparadijs liep in de jaren erna barsten op. Zowel het festival als Lang zelf kregen een hoop kritiek over zich heen. Zo werd in 1999 een nieuwe editie georganiseerd, maar die verliep minder sereen dan de originele editie. "1999 was een ramp. Een kleine groep klootzakken viel vrouwen lastig, begon te vechten en sloeg aan het plunderen", zei Lang daarover in een interview in de Volkskrant.

Drie jaar geleden werd gepoogd om het festival ter ere van het 50-jarige jubileum nogmaals te organiseren. Die poging werd echter geplaagd door wanbeleid en juridische kwesties en het festival werd op het laatste moment geannuleerd. "Niet alles gaat zoals je wilt. Maar je blijft proberen, anders lukt sowieso niets", zei hij daarover tegen Pollstar.