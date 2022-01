Baby die verdween in chaos luchthaven Kabul herenigd met familie

De baby die vermist was nadat hij in de chaos op het vliegveld van Kabul op 19 augustus aan een Amerikaanse militair was afgestaan, is terecht. Dat meldt persbureau Reuters.

Het jongetje bleek eind november te zijn meegenomen door een 29-jarige taxichauffeur genaamd Hamid Safi, die hem op het vliegveld had gevonden en niet wilde afstaan. Na meer dan zeven weken onderhandelen en zelfs een korte detentie door de Taliban-politie, gaf Safi het kind eindelijk terug aan familieleden die nog in Kabul wonen.

De ouders van het kind vermoedden eerder dat hun zoon Sohail Ahmadi naar de VS was geëvacueerd. Zijzelf zijn wel al naar Amerika vertrokken, samen met hun andere kinderen. De bedoeling is dat Sohail met hen in de VS herenigd wordt.

Sohails ouders, Mirza Ali Ahmadi (35) en zijn vrouw Suraya (32), waren na de machtsovername door de Taliban naar de luchthaven gegaan in de hoop het land te kunnen ontvluchten. Buiten de poorten verzamelden zich tienduizenden andere wanhopige Afghanen.

Zoon grootste wens

Vanwege de chaos die ontstond overhandigde de vader de destijds twee maanden oude Sohail aan een Amerikaanse militair zodat het kind niet verpletterd zou worden.

Mirza Ali was in de veronderstelling dat hij zijn kind terug zou krijgen als hij het vliegveld zou binnenkomen. Maar toen hij en zijn gezin eenmaal binnen waren, was baby Sohail nergens te bekennen. Mirza Ali vroeg iedereen die hij tegenkwam waar zijn kind was. Hij kreeg te horen dat kinderen naar een afgezonderde plek binnen de luchthaven werden gebracht. Maar toen ze daar aankwamen was die plek leeg.