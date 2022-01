Kazachstan: ruim 5000 mensen aangehouden sinds geweldsuitbarsting

Na de rellen en demonstraties in Kazachstan zijn ruim 5000 mensen gearresteerd, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in het land bekendgemaakt

"Tot nu toe zijn in heel Kazachstan 5135 mensen gearresteerd", citeert het Russische persbureau Interfax de Kazachse waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Jerlan Toergoembajev. Die sprak met het lokale televisiestation Chabar 24. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart tegen de gearresteerden die verdacht worden van verschillende strafbare feiten.

Volgens het ministerie zijn 125 vooronderzoeken gestart naar het gebruik van geweld tegen overheidsfunctionarissen, vandalisme, moorden, en naar overvallen en diefstallen. Toergoembajev vertelde ook dat er tijdens de rellen ongeveer 400 voertuigen vernield zijn, voornamelijk politieauto's. Daarnaast zouden politie-uniformen zijn afgepakt en gebruikt om misdaden te plegen en "het gezag van de autoriteiten te ondermijnen".

Hoogverraad

De afgelopen dagen waren er protesten in meerdere steden in Kazachstan waarbij de nationale ordetroepen vaak hard ingrepen. De protesten braken uit nadat de prijs voor lpg werd verdubbeld op 1 januari. President Tokajev heeft dat teruggedraaid, maar de demonstraties gingen door en richtten zich steeds meer tegen de gevestigde, autoritair geleide regering en de corruptie.

Zestien leden van de veiligheidstroepen zouden volgens de binnenlandse autoriteiten zijn omgekomen. Daarnaast raakten ongeveer 1300 politieagenten, militairen en andere leden van de veiligheidsautoriteiten gewond bij de schermutselingen. De Kazachse president Tokajev zei vrijdag dat de orde in zijn land was hersteld na dagen van onrust.

De binnenlandse veiligheidsdienst KNB meldde dat oud-premier Karim Masimov is opgepakt op verdenking van hoogverraad. Ook een onbekend aantal andere voormalige overheidsfunctionarissen is wegens hoogverraad gearresteerd. Het is niet bekend waar de beschuldiging op is gebaseerd. Ook is niet duidelijk hoeveel leden van de politieke elite van het land zijn gearresteerd.

Schoon schip

Eerder bleek al dat president Tokajev de onrust in zijn land gebruikt om schoon schip te maken en meer macht naar zich toe te trekken. Hij ontsloeg de regering en zette zijn voorganger Nazarbajev af als voorzitter van de nationale veiligheidsraad. Masimov stond bekend als een bondgenoot van de nog altijd invloedrijke Nazarbajev.