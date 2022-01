Klif breekt af en raakt toeristen in bootjes Brazilië: vijf doden

Het ongeluk werd gefilmd vanuit een ander bootje. Te zien is hoe plotseling een spleet ontstaat in het gesteente, waarna een meterslang stuk afbreekt en in het water terechtkomt. De beelden worden op sociale media veel gedeeld.

Het ongeluk gebeurde in de staat Minas Gerais, ruim 300 kilometer ten noordwesten van Rio de Janeiro. Het stuwmeer van Furnas is een toeristische trekpleister.

Het gebied kampte de afgelopen periode met veel neerslag waardoor overstromingen ontstonden. Volgens de autoriteiten heeft de regenval er mogelijk voor gezorgd dat een deel van de rotspartij losliet. De marine doet verder onderzoek naar het ongeluk.