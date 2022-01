Meer dan 100 mensen achter koets met Esmee in Leiden

Het lichaam van Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk werd op Oudejaarsdag gevonden in de bosjes bij de Melchior Treublaan in Leiden. Een 32-jarige man uit Leiden zit vast op verdenking van moord of doodslag en ontucht. Hij werd opgepakt een paar uur nadat het lichaam was aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie maakte deze week bekend dat de verdachte een bekende is van Esmee. Hij is turnleraar bij de gymnastiekvereniging waar het meisje lid van was. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen ongeveer honderd tips binnen over de zaak. Mede dankzij die tips vond de politie de elektrische fiets van Esmee. Die stond in de kelderbox van een portiekflat aan de Van Riebeeckhof, op bijna vier kilometer afstand van de Melchior Treublaan.

