21 mensen doodgevroren na hevige sneeuwval op autoweg in Pakistan

Door het noodweer kwamen bij Murree zeker duizend auto's vast te zitten in de sneeuw. 23.000 auto's werden een dag eerder al uit het gebied geleid vanwege het noodweer.

Een minister van de provincie Punjab heeft troepen ingeschakeld om de gestrande toeristen te redden. Hij heeft tevens zijn medeleven geuit voor de nabestaanden van de doden.

Murree is een populaire winterbestemming in Pakistan. Jaarlijks komen er meer dan een miljoen toeristen. Wegen die naar het plaatsje leiden, zijn in de winter vaak geblokkeerd door sneeuw.