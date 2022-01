Auto te water in Midwolda, man (24) overleden

Een 24-jarige automobilist uit Winschoten is vanochtend vroeg om het leven gekomen toen hij ter hoogte van Midwolda te water raakte.

De politie kreeg omstreeks 5.20 uur een melding dat er een auto in het water was beland bij het Groningse dorp, meldt RTV Noord. De auto lag op z'n kop in de sloot.

Politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter waren snel bij de plek van het ongeluk, maar konden niets meer voor de man doen.

Volgens het Dagblad van het Noorden was de automobilist door gladheid van de weg geraakt. De politie zegt op Twitter nog onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeluk: