'Oprichtingsvergadering' van Rutte IV: puntjes op de i en het 'blauwe boek'

Ernst Hirsch Ballin herinnert zich net als Bussemaker dat onderwerpen die niet als vanzelf bij één minister horen nog moeten worden afgestemd in het beraad. Bij hem was de politie zo'n onderwerp. In 1989 moest worden vastgelegd wie daarover de meeste zeggenschap zou krijgen: de minister van Binnenlandse Zaken, Ien Dales, of die van Justitie, Hirsch Ballin.

"Daar hadden we van tevoren wel afspraken over gemaakt, maar die moesten in het beraad worden bevestigd", zegt Hirsch Ballin. "Voor mij was het een essentieel punt dat bijvoorbeeld de opsporing niet zou worden overgeheveld naar Binnenlandse Zaken."

De oud-minister acht het mogelijk dat klimaat dit jaar zo'n 'interdepartementaal' onderwerp is. "Er komt nu weliswaar een minister voor Klimaat en Energie, maar wie gaat straks over het internationale klimaatbeleid? Speelt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking daarin een eigen rol? Het is denkbaar dat over zo'n onderwerp nog nadere afspraken worden vastgelegd."

'Stelt geen bal voor'

Heeft het voor de aanstaande ministers zin om vandaag met een wensenlijstje aan te komen? Dat gebeurde wel, weet oud-minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD). "Sommige ministers kwamen met allerlei budgetverzoeken. Ze waren vaak opgestookt door ambtenaren van hun departement, om nog iets binnen te halen in het constituerend beraad. Maar ik heb niet meegemaakt dat daar ooit iets uit voortkwam. Dat soort verzoeken werd afgekapt."

Sterker nog: volgens Zalm stelt het beraad "vrijwel geen bal" voor. "De financiën zijn in het regeerakkoord geregeld, de portefeuilles zijn al verdeeld, dus er gebeurt eigenlijk vrij weinig. Ik vond het de eerste keer wel spannend, maar het stelde niet veel voor."

Wel krijg je de do's en don'ts te horen, zegt de voormalige VVD-minister. "Je krijgt het 'blauwe boek' uitgereikt, waarin staat waar je je als minister aan te houden hebt, hoe het zit met de dienstauto, dat soort zaken. Een soort 'handboek soldaat' voor ministers, dat je mee naar huis mag nemen."