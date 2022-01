Driemaal levenslang voor mannen die zwarte jogger Ahmaud Arbery vermoordden

In de Amerikaanse staat Georgia zijn de drie mannen die schuldig zijn bevonden aan de dood van de zwarte jogger Ahmaud Arbery ieder veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De drie witte mannen werden in november na een proces van een maand door een jury in Glynn County al schuldig bevonden aan moord.

Het gaat om de 65-jarige Gregory McMichael, zijn 35-jarige zoon Travis en hun buurman Roddie Bryan (52). In februari 2020 zagen de McMichaels een zwarte man rennen door hun buurt, waar voornamelijk witte mensen wonen. Ze grepen naar hun wapens en zetten in een pick-uptruck de achtervolging in.

De buurman voegde zich in zijn eigen auto bij hen. Hij filmde hoe Travis McMichael van dichtbij drie keer op Arbery schoot, die daarbij overleed. De beelden gingen de wereld over en leidden tot veel protesten.

De McMichaels verklaarden later dat ze het vermoeden hadden dat Arbery op de vlucht was, en dat hij mogelijk had ingebroken. Daarvoor was geen enkele aanleiding, Arbery was in zijn sportkleren gaan joggen, deed niets wat niet mocht en had verder ook helemaal niks bij zich.

'Racistische moord'

Dat de drie levenslang zouden krijgen, stond na hun veroordeling al vast. De strafwet in Georgia laat een rechter daarbij geen keus. De rechter bepaalde dat vader en zoon geen recht hebben op vervroegde vrijlating. Ze zullen dus tot hun dood in de cel blijven.

De filmende buurman heeft wel de mogelijkheid om na 30 jaar om vervroegde vrijlating te vragen. De advocaten van de drie veroordeelden hebben al aangekondigd in beroep te zullen gaan.

Familieleden van Arbery noemden het in de rechtszaal een racistische moord. "Ze kozen hem als doelwit, omdat ze hem niet in de buurt wilden. Toen ze hem niet konden afschrikken of intimideren, hebben ze hem vermoord", zei Arbery's moeder.