Automobilist rijdt in op politie in Den Haag, agenten schieten op auto

In de componistenbuurt in Den Haag is vanmiddag een man met een auto ingereden op agenten. De politie heeft vervolgens op het voertuig geschoten. Een van de agenten is lichtgewond geraakt, laat een woordvoerder van de politie weten aan Omroep West.

Het ging mis toen de politie de man staande wilde houden. De bestuurder wilde niet meewerken en hij reed op de agenten in. Even later is hij aangehouden. Hij is niet gewond geraakt. De verdachte zit in voorarrest, hij moet nog worden verhoord. Waarvoor hij staande werd gehouden, is niet bekend.