Politie, naasten en vrijwilligers zoeken naar vermiste Sam Hooftman (17)

De politie is op zoek naar de 17-jarige Sam Hooftman uit Overveen, bij Haarlem. De jongen stapte in de nacht van woensdag op donderdag op de fiets in Heemstede naar huis, maar kwam daar niet aan. Een politiewoordvoerder noemt de vermissing "urgent".

Volgens de familie van de jongen is het niets voor hem om niks van zich te laten horen. "Er zijn verschillende omstandigheden die maken dat dit een urgente vermissing is. Dit is er een van", zegt de politiewoordvoerder.

Niet alleen agenten zijn naar de jongen op zoek, ook op sociale media gaan berichten rond waarin staat naar hem uit te kijken. Er zijn ook zoekacties gaande door vrienden en familie en ook vrijwilligers helpen mee. Er wordt onder meer naar hem gezocht bij de Leidsevaart in Haarlem, meldt NH Nieuws. Daar is hij mogelijk langsgekomen.

De jongen vertrok rond 00.40 uur op zijn fiets. Hij was bij vrienden op een feestje geweest in de buurt van station Heemstede-Aerdenhout. De politie komt graag in contact met mensen die een camera buiten hebben hangen, waarmee Sam misschien is gefilmd.

Volgens de politie komen er heel veel tips binnen over de vermissing.