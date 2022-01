Brief Amerikaanse militair aan moeder 76 jaar later bezorgd

Een brief die een Amerikaanse militair vanuit Duitsland aan zijn moeder schreef, is met 76 jaar vertraging toch nog bezorgd. De brief was destijds kwijtgeraakt, maar dook onlangs op bij een Amerikaans postbedrijf.

De 22-jarige John Gonsalves schreef zijn moeder in december 1945: "Lieve mam, ik kreeg weer een brief van jou vandaag en ik ben blij om te horen dat alles goed gaat", begon hij zijn brief. "Met mij gaat het wel goed, maar het eten is meestal vrij waardeloos." Hij sloot de brief af met: "Liefs, je zoon Johnny. Ik hoop je snel te zien."

De moeder van Gonsalves heeft de brief nooit ontvangen; ze is al lang geleden overleden. Gonsalves zelf stierf in 2015, dus medewerkers van het postbedrijf zijn op zoek gegaan naar naaste familie. De brief is uiteindelijk bezorgd aan de weduwe van Gonsalves, de 89-jarige Angelina Gonsalves uit Woburn, Massachusetts,