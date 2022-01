Wekdienst 7/1: Laatste ministerraad van demissionaire kabinet • EK afstanden in Thialf

We beginnen met het weer. In de ochtend overheerst de bewolking en verspreid over het land valt af en toe regen. In de oostelijke provincies kan plaatselijk natte sneeuw vallen. In de middag is het wisselend bewolkt met buien, en lokaal met onweer. De temperatuur ligt rond de 6 graden. In de avond kan langs de zuidgrens sneeuw vallen.