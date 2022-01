'New Hollywood' filmregisseur Peter Bogdanovich (82) overleden

De Amerikaanse filmregisseur Peter Bogdanovich is op 82-jarige leeftijd overleden. Zijn dochter Antonia zegt dat hij een natuurlijke dood is gestorven.

De regisseur behoorde tot een generatie filmmakers die later 'New Hollywood' is genoemd, naar makers uit de jaren 60 en 70 die Hollywoodfilms op een nieuwe en eigenzinnige manier benaderden.

Zijn bekendste werken zijn de klassiekers Paper Moon en The Last Picture Show, een drama uit 1971 over de levens van jongeren in een gehucht in Texas. The Last Picture Show won drie Oscars, drie BAFTA's (de Britse filmprijzen) en een Golden Globe.

Turbulent leven

Bogdanovich, geboren in 1939, was de zoon van een Servische vader en een Oostenrijkse moeder die naar de VS waren geëmigreerd. Hij groeide op in New York, waar hij ook zijn carrière in de filmwereld begon. Hij speelde kleine rollen in theater- en televisieproducties, schreef filmrecensies en stelde filmprogramma's samen voor het Museum of Modern Art (MoMa) in New York.

De trailer van Paper Moon: