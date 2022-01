Eerste hobbels zijn genomen met NASA's nieuwe peperdure ruimtetelescoop

Ochs liep een beetje op de feiten vooruit want de serie manoeuvres die nodig is om de ruimtetelescoop aan het werk te krijgen is nog niet voltooid. Vandaag wordt een radiator aan de achterkant van de telescoop uitgeklapt, die warmte van de instrumenten moet weggeleiden. De volgende stap is het uitvouwen van de grote honingraatvormige spiegel. Daarna gaat de aandacht naar het activeren van de wetenschappelijke instrumenten van de telescoop. Ook is er nog een koerscorrectie nodig om hem over ruim twee weken in zijn uiteindelijke baan te krijgen.

Astronoom Lucas Ellerbroek kijkt al jaren uit naar de nieuwe ruimtetelescoop. Hij is opgetogen over de - tot nu toe - succesvolle operatie. Hij was vooral benauwd over het zonnescherm dat de telescoop moet beschermen tegen de warmte van de zon.