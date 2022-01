Iran wil niet betalen voor neerhalen Oekraïens passagierstoestel in 2020

Vier landen stappen naar de rechter om schadevergoedingen los te krijgen van Iran, voor het neerhalen van een Oekraïens vliegtuig in 2020. Pogingen om met Iran tot een akkoord te komen, lopen al twee jaar. "Verder onderhandelen is zinloos", zeggen Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Oekraïne in een gezamenlijke verklaring.

Vlucht 752 van Ukraine International Airlines werd op 8 januari 2020 kort na vertrek van de luchthaven van Teheran door twee raketten uit de lucht geschoten. Daarbij kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

In eerste instantie ontkende Iran daar iets mee te maken te hebben, later gaf het toe dat leden van de Revolutionaire Garde het passagiersvliegtuig voor een vijandelijk toestel hadden aangezien.

Beelden van de raketinslag: