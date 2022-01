Vijf maanden cel voor man die Ilayda (15) doodreed in Heerhugowaard

De rechtbank in Alkmaar heeft een automobilist uit Heerhugowaard veroordeeld tot vijf maanden cel. Ook is hij zijn rijbewijs anderhalf jaar kwijt.

De rechtbank acht de 30-jarige man verantwoordelijk voor de dood van de 15-jarige Ilayda de Hond in Heerhugowaard, meldt NH Nieuws. "Als hij de toegestane snelheid had gereden, had hij het ongeluk kunnen voorkomen", stelde de rechter vanmiddag.

Het fatale ongeluk gebeurde in juni 2019 op de Westtangent, een grote weg langs woonwijken en bedrijventerreinen in Heerhugowaard. Volgens de officier van justitie zat de verdachte op zijn telefoon te kijken en reed hij met zijn Porsche Cayenne veel te hard.

Zichtbaar berouw

Tijdens de rechtszaak vorige maand toonde de man berouw tegenover de nabestaanden van Ilayda, die met haar fiets de weg overstak. Hij gaf toe dat hij te hard had gereden, maar zei zich niet meer te herinneren hoe hard.

Ilayda belandde ruim vijftig meter verderop op het asfalt. Onderzoek heeft de exacte snelheid waarmee de auto haar raakte niet kunnen bepalen. Justitie gaat uit van ongeveer tachtig kilometer per uur. Op de Westtangent is vijftig kilometer per uur toegestaan.

Voor de kick

Het gemak waarmee de automobilist te hard reed, maakte Ilayda's ouders zichtbaar boos. Zij richtten zich in de rechtszaal tot de verdachte. "Omdat jij het zo nodig vond om het gaspedaal in te drukken, omdat jij met je vriendjes hard moest rijden. Voor de fun? Voor de kick?"

Volgens de officier van justitie had de automobilist rekening moeten houden met onvoorziene omstandigheden op een kruising. Ze kwam tot een eis van acht maanden celstraf en een rijontzegging van drie jaar. De rechtbank wijkt daarvan af omdat het onderzoek naar de zaak erg lang, 2,5 jaar, heeft geduurd.

De verdachte was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Ook de familie van Ilayda kwam niet naar de rechtbank.