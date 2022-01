A2 bij Breukelen in beide richtingen dicht wegens politieactie

De A2 tussen Breukelen en Maarssen is in beide richtingen afgesloten vanwege een politieactie, meldt onder meer Rijkswaterstaat op Twitter. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is, zegt een woordvoerder van de politie.

Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de weg is afgesloten in verband met een onderzoek van een auto. Daarbij is ook inzet van de brandweer nodig.