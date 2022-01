Kaag: 'Bedreiging absurd en angstaanjagend'

D66-leider Kaag noemt op Twitter de gebeurtenissen gisteren bij haar woning "absurd en angstaanjagend". Een man met een brandende fakkel schreeuwde intimiderende en beledigende teksten tegen Kaag en haar gezinsleden, filmde door een raam in haar woning en verspreidde de beelden via sociale media. Kaag schrijft dat "mijn gezin dit als zeer intimiderend heeft ervaren".

De politie heeft een verdachte aangehouden. Het is een Amsterdammer van 29 die het afgelopen jaar al vaker is aangehouden wegens strafbare feiten. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vermoedelijk wordt dan bepaald of hij langer blijft vastzitten.

In haar verklaring zegt Kaag dat de stelselmatige bedreiging van politici de rechtsstaat en de democratie ondermijnt. "We kunnen het niet in stilte laten passeren."

Ook richt ze zich direct tot mensen die zich aan bedreigingen schuldig maken. "Wat je zegt, doet ertoe, hitst op, maakt mensen bang, maakt onze samenleving onveilig." De D66-leider bedankt in haar verklaring iedereen die haar familie een hart onder de riem heeft gestoken.

Bedreigingen steeds heftiger

De man met de fakkel is waarschijnlijk dezelfde die onlangs opdook bij de woning van minister De Jonge. "Wij weten een beetje hoe het voelt thuis, dus ik wens Sigrid Kaag heel erg veel sterkte", zegt De Jonge in een reactie.

Zie hier de rest van de reactie van Hugo de Jonge: