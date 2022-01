Oud-leider Thieme leidt wetenschappelijk bureau Partij voor de Dieren

Marianne Thieme, oud-leider van de Partij voor de Dieren, is de nieuwe directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij. Ze is deze maand aangetreden bij de Nicolaas G. Pierson Foundation.

Op Twitter schrijft ze dat ze heel veel zin heeft in haar nieuwe functie. "Nog meer mooie, spraakmakende documentaires maken, symposia organiseren, de nieuwste wetenschappelijke inzichten presenteren die kunnen bijdragen aan een aangenamere, diervriendelijkere en duurzamere samenleving."

Thieme was medeoprichter van de Partij voor de Dieren en dertien jaar lang als fractievoorzitter in de Tweede Kamer de partijleider. In 2019 legde ze onverwachts haar functie neer. Esther Ouwehand nam het stokje over.