Wekdienst 6/1: Jaar na Capitoolbestorming • Rutte ontvangt laatste kandidaat-bewindslieden

Wat kun je vandaag verwachten?

Mark Rutte gaat aan tafel met de laatste kandidaat-bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet, onder meer met Sigrid Kaag (beoogd minister van Financiën) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Het nieuwe kabinet wordt maandag beëdigd.

Acht mannen uit Eindhoven staan terecht voor het voorbereiden van terroristische aanslagen. Het gaat om mannen tussen de 20 en 31 jaar. Ze staan voor het eerst in een openbare zitting voor de rechter.

De VS blikt terug op de bestorming van het Capitool, vandaag een jaar geleden. Joe Biden gaat speechen en ook in het Huis van Afgevaardigden wordt bij de rellen stilgestaan. Zo'n 725 mensen zijn vervolgd voor hun betrokkenheid bij de bestorming, zeker 70 van hen zijn inmiddels veroordeeld.

Wat heb je gemist?

De cao-lonen zijn in 2021 gemiddeld gestegen met 2,1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is lager dan die in 2020: toen bedroeg de stijging 2,9 procent.

De toename is ook kleiner dan die van de consumentenprijzen. Op basis van voorlopige cijfers heeft het CBS vastgesteld dat die vorig jaar 2,4 procent hoger lagen dan het jaar ervoor.

De cao-lonen van werknemers in de horeca stegen in 2021 het minst: 0,3 procent. Dat komt voornamelijk doordat de horeca-cao niet opnieuw is afgesloten, maar verlengd is onder gelijke voorwaarden. De kleine verhoging komt door een aanpassing van het wettelijk minimumloon.

