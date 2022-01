Oudste Amerikaanse WOII-veteraan en oudste inwoner VS (112) overleden

Lawrence N. Brooks, de oudste Amerikaanse veteraan die in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten, is op 112-jarige leeftijd overleden. Hij was voor zover bekend ook de oudste nog levende inwoner van de Verenigde Staten.

De Afro-Amerikaanse Brooks werd in 1909 geboren in Louisiana, in een gezin van vijftien kinderen. Hij trad in 1940 in dienst van het leger en werd in de Tweede Wereldoorlog uitgezonden naar Australië, Nieuw-Guinea en de Filipijnen.

Gevraagd wat zijn geheim was voor zijn lange leven, zei Brooks dat hij zich altijd dienstbaar heeft opgesteld naar God en dat hij altijd aardig probeerde te zijn voor mensen. Hij stond er in New Orleans om bekend dat hij meestal bij zijn dochter op de veranda zat, waar buurtbewoners hem groetten en voorzagen van eten en drinken.

Segregatie

Brooks heeft niet aan het front gevochten. De eenheid waar hij deel van uitmaakte bouwde bruggen, wegen en landingsbanen. Hijzelf werkte voornamelijk als kok en chauffeur voor witte officieren.

"Ik heb geluk gehad", zei Brooks zelf over zijn rol in het leger. "Ik zei tegen mezelf: als ik op iemand moet schieten, gaat er ook iemand op mij schieten en diegene zou nog wel eens geluk kunnen hebben en me raken."

In 1945 kwam Brooks niet in aanmerking voor een gratis universiteitsstudie, omdat de studiebeurs voor oorlogsveteranen niet werd toegekend aan zwarte ex-militairen. Hij liet zich weinig uit over het racisme waar hij mee te maken had gehad, maar merkte wel ooit op dat hij in Australië beter behandeld werd dan in de VS. Dat maakte hem boos, dus zei hij er niet vaak over na te denken.

Orkaan Katrina

Na zijn tijd in het leger werkte de veteraan tot zijn pensioen als heftruckchauffeur in New Orleans. Hij verloor zijn vrouw kort na orkaan Katrina in 2005, een ramp die zijn huis destijds verwoestte. "Hij heeft veel meegemaakt, hij was een sterke man", zegt zijn dochter tegen persbureau AP.