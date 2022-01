Honderd tips over dood Esmee (14) na uitzending Opsporing Verzocht

De politie heeft zo'n honderd tips ontvangen over de dood van de 14-jarige Esmee, die op Oudejaarsochtend werd gevonden in een park in Leiden. De tips kwamen binnen na een uitzending van televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Veel van de tips gaan over de fiets die het slachtoffer gebruikte en die nog spoorloos is: een zwarte elektrische damesfiets van het merk Cortina. De politie roept mensen die de fiets vinden op om die niet aan te raken en direct 112 te bellen.

Ook zijn er tips binnengekomen over de plek waar Esmee voor het laatst is gezien, het Vijf Meiplein in Leiden, en over de Melchior Treublaan, waar haar lichaam werd gevonden.

Turnleraar

Het 14-jarige meisje is door een misdrijf om het leven gekomen. Een paar uur nadat het lichaam was gevonden, hield de politie een 32-jarige man uit Leiden aan. Hij zit vast op verdenking van moord of doodslag en ontucht.

Het Openbaar Ministerie maakte deze week bekend dat de verdachte een bekende is van Esmee. Hij is turnleraar bij de gymvereniging waar het meisje lid van was. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Zaterdag is er een afscheidsdienst voor familie en vrienden van Esmee. Die vindt plaats in het paardenpension waar ze al van jongs af aan kwam.

Eerder legden vrienden, bekenden en andere mensen bloemen neer op de plek waar het meisje is gevonden: