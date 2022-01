Maarten van Ooijen vindt in zijn bureaula stapels rapporten over de jeugdzorg

Het jongste lid van het kabinet-Rutte IV weet hoe het is om met politieke partijen samen te werken die anders denken over levensbeschouwelijke kwesties of medisch-ethische dossiers. ChristenUnie-politicus Maarten van Ooijen zat drieënhalf jaar als wethouder in Utrecht in een college met GroenLinks en D66.

Op die samenwerking zal hij de komende tijd vast terugkomen in interviews, om aan te geven dat het wel degelijk kan: in een coalitie stappen met een politieke tegenpool. Want hoewel D66 en ChristenUnie elkaar vinden in vergroening en vluchtelingenbeleid, staan ze op andere punten lijnrecht tegenover elkaar.

De benjamin (31) van het nieuwe kabinet vindt het "ontzettend spannend", zei hij na zijn gesprek met formateur Mark Rutte. Hij hoopt met zijn jeugdigheid "misschien een beetje elan" mee te brengen. "Maar als het enige wat ze over me zeggen is dat ik zo jong ben, dan is het niet best."

Oneindige wachtlijsen

De kersverse staatssecretaris Jeugdzorg en Preventie zal in zijn bureaula stapels rapporten vinden over hardnekkige problemen in de jeugdzorg, die sinds 2015 door de gemeenten en niet meer door het Rijk wordt verzorgd. Schier oneindige wachtlijsten, 'zorgcowboys' die vooral geïnteresseerd zijn in het maken van winst en de meest kwetsbare kinderen die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben: Van Ooijen zal er zijn handen vol aan hebben. "Ik zal knokken voor ieder kind, elke dag", zei hij na zijn gesprek

Het wordt ook zijn taak om de afspraken van zijn voorganger en partijgenoot Paul Blokhuis in het Nationaal Preventieakkoord werkelijkheid te laten worden. Het aanpakken van roken, overgewicht en probleemdrinken zal door veel Nederlanders als betuttelend worden gezien, om nog maar te zwijgen over de tegenstand van fabrikanten van genotsmiddelen als drank en tabak.

"Blokhuis heeft iets fantastisch achtergelaten", vindt Van Ooijen. "Hij is een voorbeeld voor mij. Het zijn grote schoenen om in te stappen."

Beste jonge bestuurder

De in de Betuwe opgegroeide Van Ooijen studeerde sociologie en bestuurskunde in Utrecht. Hij bleef wonen in die stad, werd raadslid en fractievoorzitter en kwam terecht in Kanaleneiland, een buurt die voor hem geen probleemwijk is. "Hier leren de bewoners mij wat echt belangrijk is in het leven", zei hij twee jaar geleden tegen de EO. In datzelfde interview noemde hij zijn ongeduld als verbeterpunt.

In Utrecht roemen vriend en vijand zijn vermogen om contact te maken. Op sociale media staan filmpjes van de wethouder die met eenzame mensen danst, of met daklozen praat in een opvanghuis. Zijn bliksemcarrière in de Utrechtse politiek leverde hem in 2019 de titel 'Beste jonge bestuurder van Nederland' op, toegekend door het blad Binnenlands Bestuur.

De partijtop van de ChristenUnie bedankte de oudgedienden Slob en Blokhuis voor bewezen diensten in het landsbestuur en schoof de landelijk nog onbekende politici Henk Staghouwer en Maarten van Ooijen naar voren. Dat de 31-jarige politicus nu in Den Haag aan de slag mag, zegt veel over het vertrouwen dat hij binnen zijn partij geniet.