Twee waterkeringen Zuid-Holland dicht vanwege hoge waterstand, mogelijk overlast

Mogelijk zullen er enkele gebieden met wateroverlast te maken krijgen door de hoge waterstand. Het gaat bijvoorbeeld om laaggelegen kades in Rotterdam en gebieden bij Vlaardingen en Maassluis die buitendijks gelegen zijn. In Zeeland is in Breskens een weg afgesloten, net als een paar strandovergangen in Vlissingen.

De situatie bij de grote rivieren wordt door Rijkswaterstaat en de water- en hoogheemraadschappen in de gaten gehouden. Door smeltwater en regen in de Ardennen, Duitsland en Zwitserland zal de waterstand in de Maas en de Rijn stijgen. Uiterwaarden bij Roermond en langs de Waal en IJssel kunnen dan onderlopen.

Rijkswaterstaat maakt zich er trouwens weinig zorgen over dat er een alarmerend hoge waterstand wordt bereikt. Naar verwachting komt de stand van de Rijn bij Lobith vrijdag tot 12 meter boven NAP, dat is een licht verhoogde waterstand.