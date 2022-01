Nieuwe 'coronakapitein' Ernst Kuipers kan niet meer alleen zijn eigen koers varen

Kuipers toonde zich vaker kritisch op het beleid. In een reconstructie van Nieuwsuur over anderhalf jaar coronabeleid zei hij dat Nederland niet had moeten sturen op ziekenhuisopnames, maar op het aantal besmettingen, en in had moeten zetten op veel meer testcapaciteit: "Dan had je veel minder belasting gehad."

In april 2021 concludeerde Kuipers bovendien dat de omstreden en ingrijpende avondklok geen verschil had gemaakt in het aantal ziekenhuisopnames. Een hard gelag, want deden 'we' het niet voor de zorg, al die maatregelen?

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Andere experts reageerden kritisch. Zoals veldepidemioloog Amrish Baidjoe, die zei dat het heel ingewikkeld was het effect te meten van een maatregel die tegelijk met andere maatregelen werd genomen. Alleen een grafiekje van de ziekenhuisbezetting voor en na de avondklok is daarvoor niet voldoende. Volgens Baidjoe moest Kuipers zich sowieso vaker onthouden van voorspellingen, die hij "wisselvalliger dan het weerbericht" noemde.

Op Twitter reageerde Kuipers' woordvoerder Mariël Croon door op zijn lijst met wetenschappelijke publicaties te wijzen. Die is indrukwekkend, maar niet epidemiologisch van aard. Als wetenschapper en arts verdiende Kuipers zijn sporen met als expertise maag-, darm-, en leveraandoeningen (mdl).

Hij promoveerde op onderzoek naar het ontstaan van darmkanker en was later hoogleraar gastro-enterologie en afdelingshoofd mdl en interne geneeskunde in het Erasmus MC. Onder meer door toedoen van Kuipers werd in Nederland het nationale bevolkingsonderzoek naar darmkanker gestart. Later werd hij bestuurder.