Aantal meldingen bedreigde journalisten in 2021 verdubbeld

Vorig jaar is het aantal meldingen door journalisten in Nederland van bedreiging en fysiek geweld meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020. Het meldpunt Persveilig, opgericht door de vakbond NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie, kreeg in 2021 272 meldingen van bedreiging binnen, tegen 121 in het voorgaande jaar.

Daaronder waren 158 meldingen van bedreiging en 73 van fysiek geweld. In tien gevallen werd melding gemaakt van hinderlijk volgen of stelselmatige intimidatie. De bedreigingen werden geuit via sociale media, maar ook demonstraties leverden bij herhaling dreigende situaties op voor verslaggevers, filmploegen en fotojournalisten.

In dertien gevallen werden journalisten buiten werktijd geïntimideerd of thuis opgezocht.

Logo's weg, brandbommen door ruit

In oktober 2020 besloot de NOS al na aanhoudende bedreigingen het eigen logo van de satellietwagens te verwijderen. Ruim een jaar later haalde ook Omroep Brabant om die reden de logo's en stickers van de bedrijfswagens.

Andere voorbeelden van dreigende situaties voor journalisten deden zich vorig jaar voor in maart in Urk en Krimpen aan den IJssel waar journalisten werden belaagd door kerkgangers en in Lunteren, waar een persfotograaf in april met auto en al door omstanders de sloot in werd geduwd en

Voor aanvang van een kerkdienst in Urk was het onrustig rond de kerk. Zo reed een automobilist in op een verslaggever in een parkeervak: