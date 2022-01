'Betogers in Kazachse stad Almaty bestormen kantoor van de burgemeester'

De afgelopen dagen kwam het in heel Kazachstan tot demonstraties. De aanleiding was de verdubbeling op Nieuwjaarsdag van de prijs voor lpg. Dat is de brandstof waar bijna iedereen op rijdt. In de dagen daarna kregen de demonstraties een politieke lading omdat de deelnemers zich ook tegen de voormalige president Nazarbajev keerden. Hij is nog voorzitter van de Veiligheidsraad en zou nog altijd de machtigste man van het land zijn.

Dit zijn beelden uit Almaty van gisteravond: