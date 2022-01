Dode en gewonde bij brand in Haagse Schilderswijk

Bij een brand in een woning in de Haagse Schilderswijk is een persoon om het leven gekomen en een persoon gewond geraakt.

De brand aan het Teniersplantsoen werd rond 06.45 uur gemeld, waarna de brandweer en meerdere ambulances ter plaatse kwamen. Getuigen spreken van een explosie in de woning, maar de Veiligheidsregio Haaglanden kan dit niet bevestigen.

De twee personen werden uit de woning gehaald en gereanimeerd. Bij één slachtoffer mocht dat niet meer baten. De omgeving werd door de politie met zwarte hekken afgezet.

Bewoners van omliggende woningen werden geëvacueerd, maar mogen inmiddels weer terug naar hun woning.