Praten en pitchen: hoe Nederlanders poot aan de grond krijgen op grootste techbeurs

Veel grote techbedrijven besloten om niet naar de beurs te komen vanwege omikron, onder meer Amazon, Google en Microsoft zijn niet aanwezig. CES besloot daarom om de beurs in te korten van vier naar drie dagen. Veel bedrijven doen hun meetings nu digitaal, dus hoeveel mensen er daadwerkelijk in Las Vegas zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Ook Truekinetix besloot een paar dagen geleden toch niet naar Las Vegas af te reizen. "Veel relaties gaven al aan digitaal te willen afspreken", zegt Oosterwaal. "Daarnaast werd de opstapeling van coronamaatregelen voor ons te veel. Je moet terug in Nederland tien dagen in quarantaine, terwijl januari onze beste maand qua verkoop is."

Picoo besloot na wikken en wegen wel naar Amerika te vliegen. "Ons product is heel lastig online uit te leggen", vertelt Soute. "Maar als ik iemand een speelset in handen kan geven, valt meteen het kwartje. Daarom hebben we uiteindelijk toch de beslissing genomen om te gaan."