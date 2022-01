Brand in appartementencomplex Weesp: meerdere bewoners naar het ziekenhuis

Vijf bewoners van een appartementencomplex voor ouderen in Weesp zijn naar het ziekenhuis gebracht, nadat er vanavond korte tijd brand woedde. Vier mensen hadden rook ingeademd en één had brandwonden. Elf andere bewoners zijn geëvacueerd.

Door het vuur kwam er veel rook vrij. Volgens getuigen kwam de brandweer met meerdere voertuigen op de brand af, meldt NH Nieuws. Na twee uur was de brand volledig geblust.

De geëvacueerde bewoners werden in eerste instantie opgevangen in de brandweerkazerne van Weesp, maar konden 's avonds in de gemeenschappelijke ruimte van het wijkcentrum verblijven.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer doet daar onderzoek naar.