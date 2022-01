Frankrijk houdt rekening met terrorisme bij auto-explosie Dakar Rally

Frankrijk opent een terrorisme-onderzoek naar de explosie van een assistentie-auto bij de Dakar Rally in Saudi-Arabië. Daarbij raakte een Franse coureur zwaargewond. De Franse onderzoekers gaan uit van een poging tot moord met een terroristisch motief.

De wagen ontplofte vorige week donderdag in de buurt van het vliegveld van Djedda, kort voor de start van de woestijnrace. Volgens de Saudische autoriteiten was de explosie het gevolg van een ongeluk.

De gewonde coureur is de 61-jarige Philippe Boutron, die tevens directeur is van de Franse voetbalclub US Orléans. Boutron deed voor de negende keer mee aan de Dakar Rally. Hij is na behandeling in Saudi-Arabië overgebracht naar Frankrijk, waar hij in een kunstmatige coma wordt gehouden.

De andere vijf inzittenden van het voertuig, ook Fransen, raakten niet gewond. Een van hen zegt tegen de Franse nieuwszender BFMTV ervan overtuigd te zijn dat het een aanslag was. "We zijn niet gek, we werden bewust tot ontploffing gebracht."

Beveiliging opgevoerd

De Dakar Rally, die oorspronkelijk tussen Parijs naar de Senegalese hoofdstad Dakar werd verreden, vindt voor het tweede jaar op rij plaats in Saudi-Arabië. De laatste etappe is volgende week vrijdag. Tientallen Nederlanders rijden mee in de auto's en op de quads en motoren.

De Franse organisator ASO heeft de beveiliging rond de autorace opgevoerd. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saudi-Arabië aangescherpt en waarschuwt Franse staatsburgers voor de terroristische dreiging in het land.