Verdachte hotelmoord aangehouden op Schiphol

Op Schiphol heeft de politie een 32-jarige man uit Den Haag aangehouden, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in een hotel in Wassenaar.

Het lichaam van het 40-jarige slachtoffer uit Den Haag werd gisteren rond het middaguur in een van de kamers gevonden. De politie startte direct een onderzoek, dat leidde naar de identiteit van de verdachte. Die werd gisteren rond 23.00 uur op het terrein van Schiphol aangehouden, maakt de politie nu bekend.

Volgens de politie "heeft het er alle schijn van" dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De recherche roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op om contact op te nemen.

Ruziënd stel

Ooggetuigen vertellen tegen Omroep West dat ze zagen hoe een stel in het hotel op nieuwjaarsdag ruzie kreeg. Ze hoorden later nog geschreeuw op de verdieping. Of het om het slachtoffer en de verdachte gaat is niet bekend.